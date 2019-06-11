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Пользователи Telegram из Казани, Уфы и других городов сообщили о сбое в работе

15:43, 11.06.2019
Пользователи Telegram из Казани, Уфы и других городов сообщили о сбое в работе
Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в Telegram произошел сбой.

Большинство пользователей (93%) испытывают проблемы с подключением к мессенджеру. Еще 6% не могут отправить сообщение.

Сбои наблюдаются по всей Европе и России, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Саратове, Москве, Санкт-Петербурге и т. д.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может применить кардинальные методы блокировки Telegram.

Технологии БашкортостанТатарстан
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