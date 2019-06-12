В России у военных летчиц может появиться возможность пилотировать истребители

У девушек, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, появится возможность претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин. Ранее заявлялось, что для первых потоков военных летчиц предусмотрена возможность служить только в транспортной авиации.

Напомним, два года назад Краснодарское авиационное училище за полторы недели получило более 100 заявлений от девушек, желающих обучаться на военных летчиц. В 2017 году набор на обучение по этой специальности проводился впервые в истории России.

