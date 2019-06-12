Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана
Сегодня Касым-Жомарт Токаев в столице Казахстана принес присягу народу страны и официальном вступил в должность президента, сообщает ТАСС.
— Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана, — заявил Токаев.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева избранным президентом страны.
«Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей», — сообщил член ЦИК Ляззат Сулейменов на заседании избирательной комиссии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым