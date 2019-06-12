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Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана

08:18, 12.06.2019
Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана
Фото: kremlin.ru

Сегодня Касым-Жомарт Токаев в столице Казахстана принес присягу народу страны и официальном вступил в должность президента, сообщает ТАСС.

— Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана, — заявил Токаев.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева избранным президентом страны.

«Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей», — сообщил член ЦИК Ляззат Сулейменов на заседании избирательной комиссии.

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