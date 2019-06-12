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Житель Великобритании выиграл в лотерею почти $156 млн

07:53, 12.06.2019
Житель Великобритании выиграл в лотерею почти $156 млн

Житель Великобритании выиграл в популярную лотерею EuroMillions около $156 млн, таким образом, он стал обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства, сообщает Daily Mirror.

Победитель смог угадать пять основных и два дополнительных номера. Имя обладателя крупной суммы пока не известно.

Напомним, ранее житель Уфы победил в российской лотерее. Его выигрыш составил более 26 млн рублей. Отмечается, что билет он купил за 480 рублей.

Заполнив в билете шесть полей, житель Уфы угадал пять выпавших впоследствии чисел.

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