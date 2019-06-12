12 июня на улицах Мамадыша пройдет велопробег, посвященный Дню России

В День России в Мамадыше состоится велопробег, сообщает ИА «Татар-информ».

Участники проедут по улицам города с российским триколором. Для движения предложен следующий маршрут: сквер «Яшьлек» — улица Давыдова — улица Новозаводская — улица Победы — улица Ленина — сквер «Яшьлек». Сбор в сквере в 16 часов. Старт велопробега запланирован на 16.20.

В этот же день в сквере «Яшьлек» организуют праздничные мероприятия. Для всех желающих пройдет спортивная зарядка от движения «Зеленый фитнес», также можно будет принять участие в квесте «Моя любимая Россия».



Напомним, 12 июня праздничная программа в Казани начнется в 10 часов в парке Победы.

