На праздновании Дня России в Казани выступят «Братья Грим» и откроют 50-метровый флагшток

12 июня праздничная программа в Казани начнется в 10 часов в парке Победы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В парке Победы состоится открытие 50-метрового флагштока. Подобный уже есть в Волгограде и Омске. В 11 часов в парках «Крылья советов» и «Калейдоскоп» начнутся выступления творческих коллективов. В это же время в ЦПКИО им. Горького пройдет «Парад дружбы народов».

12 июня весь день в парке Урицкого будут проводить творческие мастер-классы. Кульминация праздничного дня запланирована на 18 часов на Кремлевской набережной. Ожидается выступление группы «Братья Грим». Празднование Дня России завершится в 22 часа салютом.

