ВС РФ объяснит судам, как наказывать нарушителей правил дорожного движения

ВС РФ разъяснит нижестоящим судам, как наказывать нарушителей ПДД. Сегодня был представлен проект постановления пленума по разъяснению вопросов, которые возникают у судов в связи с применением 12-й главы КоАП, сообщает «Коммерсантъ».

Так, за залепленные грязью или снегом номера, а также за стертые буквы на госзнаках можно будет лишиться прав. Штраф в 8 тысяч рублей можно получить за стоянку одной парой колес на газоне, другой — на тротуаре. Соответствующие разъяснения представлены в проекте постановления пленума ВС РФ. Проект документа был одобрен в первом чтении, второе ожидается через 2 недели.

Напомним, ранее в Госдуме РФ выступили против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД.