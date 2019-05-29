В Госдуме РФ выступили против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

В Госдуме РФ считают, что повышение размера штрафов за повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами, не решит проблему безопасного вождения на дорогах. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.



По его словам, камеры не вызывают особого доверия у российских водителей, поскольку проверить чистоту их работы после получения штрафа уже невозможно.



«Очередное предложение ГИБДД — это признание того, что действующая система наказания в виде штрафов не всегда эффективна и ее необходимо корректировать», — приводит слова Афонского пресс-служба партии «Единая Россия».



Накануне замглавы ГИБДД Александр Быков предложил увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое зафиксировали камеры. Таким образом, в Госавтоинспекции рассчитывают добиться снижения числа нарушений.

