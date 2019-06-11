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В Душанбе Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана

16:45, 11.06.2019
В Душанбе Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана
Фото: kremlin.ru

В Душанбе президент РФ Владимир Путин в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со слов Ушакова, во время встречи лидеры обменяются мнениями по многим темам двусторонней повестки дня, а также по актуальным региональным вопросам.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал российских дипломатов наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов.

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