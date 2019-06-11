«АК БАРС Девелопмент» объявляет о повышении цен на квартиры с 1 июля

Фото: «АК БАРС Девелопмент»

Лидер строительной отрасли ГК «АК БАРС Девелопмент» повышает цены на квартиры в своих жилых комплексах благодаря высокому спросу. По данным застройщика, рост в среднем составит 12%. Повышение ожидается с 1 июля.

ГК «АК БАРС Девелопмент» является одним из крупнейших застройщиков Казани. В настоящий момент в портфеле компании на разной стадии реализации находятся 4 проекта: ЖК «Мой ритм», ЖК «Светлая долина», ЖК «Солнечный город», ЖК «Казань XXI век».

Жилые комплексы, расположенные в Приволжском и Советском районах города, хорошо известны не только жителям Татарстана, но и за его пределами. Все комплексы отличаются развитой инфраструктурой, на территории которых функционируют школы, детские сады, спортивные и торговые центры — все, что необходимо для жизни современного жителя мегаполиса.

Эксперты утверждают, что сейчас наиболее удачное время для приобретения недвижимости именно в тех проектах, которые уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.

Отметим, что в июне ЖК «Мой ритм» получил премию «Рекордов рынка недвижимости» в номинации «Город в городе». Это ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости, которой удостаиваются только лучшие объекты строительной отрасли.