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«АК БАРС Девелопмент» объявляет о повышении цен на квартиры с 1 июля

14:55, 11.06.2019
«АК БАРС Девелопмент» объявляет о повышении цен на квартиры с 1 июля
Фото: «АК БАРС Девелопмент»

Лидер строительной отрасли ГК «АК БАРС Девелопмент» повышает цены на квартиры в своих жилых комплексах благодаря высокому спросу. По данным застройщика, рост в среднем составит 12%. Повышение ожидается с 1 июля.

ГК «АК БАРС Девелопмент» является одним из крупнейших застройщиков Казани. В настоящий момент в портфеле компании на разной стадии реализации находятся 4 проекта: ЖК «Мой ритм», ЖК «Светлая долина», ЖК «Солнечный город», ЖК «Казань XXI век».

Жилые комплексы, расположенные в Приволжском и Советском районах города, хорошо известны не только жителям Татарстана, но и за его пределами. Все комплексы отличаются развитой инфраструктурой, на территории которых функционируют школы, детские сады, спортивные и торговые центры — все, что необходимо для жизни современного жителя мегаполиса.

Эксперты утверждают, что сейчас наиболее удачное время для приобретения недвижимости именно в тех проектах, которые уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.

Отметим, что в июне ЖК «Мой ритм» получил премию «Рекордов рынка недвижимости» в номинации «Город в городе». Это ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости, которой удостаиваются только лучшие объекты строительной отрасли.

Справка

Застройщики: ООО «ИнтегСтрой» (ЖК «Мой Ритм», ЖК «Казань XXI век»), ООО «Компрект» (ЖК «Солнечный город», ЖК «Светлая Долина»)

Проектные декларации: https://наш.дом.рф/

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