Силуанов назвал причины падения доходов россиян

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о факторах, повлиявших на падение доходов россиян.

«Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Соответствующее заявление Силуанов сделал во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных, — то и больше расход по уплате процентов и погашению основного тела кредита», — добавил он.

Напомним, Силуанов на ПМЭФ заявлял, что жизнь в кредит не является чем-то необычным. Многие люди в мире живут только на кредиты, отметил министр.