Силуанов: жизнь в кредит — это абсолютно нормально

Жизнь в кредит — это абсолютно нормально, многие люди в мире живут только на кредиты. Об этом сказал министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Желание приобрести квартиру, машину или бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат — обычное явление, считает Силуанов. При этом он отметил, что наличие кредита не говорит о том, что у людей нет денег.

«Сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых зарплат и теневых выплат и с большими выплатами процентов по кредитам, в первую очередь, по потребительским кредитам», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

По его данным, сегодня в России наблюдается рост потребительских кредитов, также кредитов для инвестиционных целей.

Напомним, сегодня в рамках ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в России может повториться перестройка.