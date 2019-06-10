В Башкирии сменились главы трех районов

В администрациях трех муниципалитетов Башкирии произошли кадровые перестановки. Сменились главы Мишкинского, Архангельского и Краснокамского районов.

Бывший глава Мишкинского района Рустам Мусин перешел на ту же должность в Краснокамский район. Его место занял Павел Трапезников, утвержденный сегодня на заседании совета депутатов Мишкинского района, передает «Башинформ».

Исполняющим обязанности главы администрации Архангельского района назначен Ильшат Аминев. Прежний глава муниципалитета Александр Комзалов, руководивший районом с 2012 года, ушел в отставку по собственному желанию.