Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей по делу о мошенничестве, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее прокурор попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера. Его задержали в сентябре 2015 года. По версии следствия, в преступную группу входили также около 15 человек. В 2005—2015 годах они захватывали акции рентабельных предприятий. В результате Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей.

