Прокурор попросил отправить в колонию на 21 год бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера

Прокурор попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера.

Всего Гайзера попросили признать виновным в двух эпизодах мошенничества, руководстве организованным преступным сообществом, получении взятки и легализации денежных средств, пишет ТАСС.

Гайзера задержали в сентябре 2015 года. По версии следствия, в преступную группу входили также бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов и еще не менее 10 человек. В 2005—2015 годах они захватывали акции рентабельных предприятий. Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей.