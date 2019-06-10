В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

Рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной день. Об этом напомнили в Роструде.

Нерабочим днем будет среда, 12 июня. В этот день отмечается День России. В ряде городов, в том числе в Перми и Уфе, также состоится День города.

Продолжительность рабочего дня во вторник, 11 июня, сократится на один час, так как он является предпраздничным, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Казани Сабантуй пройдет на четырех площадках.