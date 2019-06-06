Глава Минстроя РФ заявил, что в первые месяцы перехода на эскроу-счета вырастут цены на жилье

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что первое время перехода на эскроу-счета будет обозначено повышением цен на недвижимость. Об этом сообщает «Российская газета».



— По нашим наблюдениям за тем, как реагирует рынок на переход, в первые месяцы этого перехода повышение цен, судя по всему, все-таки произойдет, — отметил Якушев.

На динамику цен будут влиять несколько факторов: насколько застройщик готов к переходу, насколько выстроена внутренняя бухгалтерия, насколько будет эффективна его работа на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что в России 27% застройщиков подали заявки в банки на перевод на новую систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

