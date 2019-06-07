Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения до 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения России до 2025 года.
В документе, который размещен на портале правовой информации, сказано, что правительству России в шестимесячный срок необходимо утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
Регионам рекомендуется предусмотреть необходимые изменения в соответствующие стратегии социально-экономического развития субъектов РФ.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязывает держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать на них цену.
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