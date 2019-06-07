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Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения до 2025 года

19:15, 07.06.2019
Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения до 2025 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения России до 2025 года.

В документе, который размещен на портале правовой информации, сказано, что правительству России в шестимесячный срок необходимо утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

Регионам рекомендуется предусмотреть необходимые изменения в соответствующие стратегии социально-экономического развития субъектов РФ.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязывает держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать на них цену.

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