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В России вступил в силу закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

14:16, 07.06.2019
В России вступил в силу закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать на них цену. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Это станет возможным, если цена препаратов упала в иностранной валюте в стране производителя, также при снижении цен на аналогичные лекарства. Предельная отпускная цена на подобные лекарства может быть увеличена только раз в год.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении правительственный закон, направленный на регулирование цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ).

ЭкономикаОбществоВластьМедицина
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