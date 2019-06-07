В Казани суд освободил экс-полицейского, подозреваемого в покушении на депутата

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана признал незаконным домашний арест сотрудника МВД Марий Эл Виталия Мельника по подозрению в покушении на убийство зеленодольского оппозиционера и депутата Алексея Соловьева. Об этом «Реальному времени» сообщил новый адвокат подозреваемого Тимур Беляков.



Защитник отметил, что апелляционная инстанция не стала направлять материал на пересмотр в райсуд, а вынесла решение по существу. В пресс-службе ВС РТ подтвердили эту информацию.

Сам Мельник в заседании не участвовал. Под домашним арестом он провел две недели. До этого еще несколько дней — в СИЗО.

Само преступление, напомним, совершено еще в октябре 2011 года. Потерпевший депутат горсовета считает его заказным: 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове.

Мельник и его близкие настаивают — к нападению на зеленодольца он не причастен, и алиби есть.