ТАИФ и Schneider Electric подписали дополнительное соглашение о стратегическом сотрудничестве

Фото: Евгения Большагина

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума между компаниями «ТАИФ» и Schneider Electric было подписано дополнительное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и старший вице-президент, президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. Соглашение было подписано в присутствии президента РТ Рустама Минниханова.

Подписание соглашения стало продолжением начатого в 2017 году сотрудничества между компаниями в области поставки, пуско-наладки оборудования, производимого концерном Schneider Electric. Документ, подписанный сегодня, способствует развитию долгосрочных отношений партнеров в области цифровой трансформации на предприятиях ГК ТАИФ и в Республике Татарстан, включая разработку образовательных программ, поставку современных цифровых решений, оборудования, комплектующих и запасных частей производства Schneider Electric, а также фиксирует корпоративные скидки для предприятий Группы компаний ТАИФ.