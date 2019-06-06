Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.



«Он призван стать одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому тоже интерес» — цитирует Путина «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что РФПИ предложит иностранным инвесторам проекты из списка Белоусова на 900 млрд рублей. По словам Кирилла Дмитриева, привлекаться будут инвесторы из Китая, Японии, Франции, Италии и арабских стран.

