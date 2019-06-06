Комиссия Минпромторга РФ аттестовала 96 спасателей из числа работников «Казаньоргсинтеза»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня, 6 июня, три нештатных аварийно-спасательных формирования (НАСФ) ПАО «Казаньоргсинтез» прошли аттестацию в Москве по итогам заседания отраслевой комиссии Минпромторга России. Они представляют заводы этилена, полиэтилена высокого давления и бисфенола А. Всего подготовку завершили 96 человек.



В процессе аттестации было проверено надлежащее состояние документации и оснащения, проведены учебные тревоги по локализации и ликвидации условных аварий. Спасатели нештатных формирований «Казаньоргсинтеза» продемонстрировали свои умения проводить разведку зоны чрезвычайной ситуации, эвакуации и оказания первой помощи пострадавшему и локализации источника аварии. По итогам все НАСФ «Казаньоргсинтеза» были аттестованы на право ведения газоспасательных работ.



«Статус крупного химического предприятия обязывает нас быть в постоянной готовности, — отметил заместитель главного инженера по промышленной безопасности Григорий Шром. — Для этого на ПАО «Казаньоргсинтез» делается все необходимое для повышения безопасности. Создание еще трех нештатных формирований позволило увеличить на 96 человек группировку сил постоянной готовности Общества, способных грамотно действовать в любых экстренных ситуациях».



На сегодняшний день на ПАО «Казаньоргсинтез» аттестовано на право ведения газоспасательных работ 9 нештатных аварийно-спасательных формирований общей численностью 190 газоспасателей.