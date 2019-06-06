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Комиссия Минпромторга РФ аттестовала 96 спасателей из числа работников «Казаньоргсинтеза»

16:37, 06.06.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Комиссия Минпромторга РФ аттестовала 96 спасателей из числа работников «Казаньоргсинтеза»
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня, 6 июня, три нештатных аварийно-спасательных формирования (НАСФ) ПАО «Казаньоргсинтез» прошли аттестацию в Москве по итогам заседания отраслевой комиссии Минпромторга России. Они представляют заводы этилена, полиэтилена высокого давления и бисфенола А. Всего подготовку завершили 96 человек.

В процессе аттестации было проверено надлежащее состояние документации и оснащения, проведены учебные тревоги по локализации и ликвидации условных аварий. Спасатели нештатных формирований «Казаньоргсинтеза» продемонстрировали свои умения проводить разведку зоны чрезвычайной ситуации, эвакуации и оказания первой помощи пострадавшему и локализации источника аварии. По итогам все НАСФ «Казаньоргсинтеза» были аттестованы на право ведения газоспасательных работ.

«Статус крупного химического предприятия обязывает нас быть в постоянной готовности, — отметил заместитель главного инженера по промышленной безопасности Григорий Шром. — Для этого на ПАО «Казаньоргсинтез» делается все необходимое для повышения безопасности. Создание еще трех нештатных формирований позволило увеличить на 96 человек группировку сил постоянной готовности Общества, способных грамотно действовать в любых экстренных ситуациях».

На сегодняшний день на ПАО «Казаньоргсинтез» аттестовано на право ведения газоспасательных работ 9 нештатных аварийно-спасательных формирований общей численностью 190 газоспасателей.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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