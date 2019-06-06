Галимова рассказала о работе Рустама Минниханова на ПМЭФ

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле рассказали о планах работы и первых подписанных соглашениях с участием президента РТ Рустама Минниханова на Петербургском международном экономическом форуме.



Сегодня утром Минниханов встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Вопрос касался участия нашей республики в разработке цифровых платформ, с помощью которых предприниматели смогут сообщать об административном или ином давлении на бизнес, пояснила спикер Кремля Лилия Галимова.

Кроме того, президент республики встретился с властями Башкортостана и Калужской области, по итогам стороны подписали соглашения о сотрудничестве. Ожидается подписание аналогичного договора и с Красноярской областью.

Еще одна встреча у Рустама Минниханова сегодня состоялась с генеральным секретарем министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Маартеном Кампсом. Как отметила Галимова, взаимоотношения с Нидерландами демонстрируют существенный рост товарооборота, по итогам прошлого года он вырос на треть и составил 3 млрд долларов.

Во второй половине дня планируется подписание соглашения между правительством РТ и ПАО «Сбербанк» в образовательной сфере. Также в планах — заключение соглашения с «Яндекс.Маркет» в сфере развития интернет торговли. Компания планирует открыть логистический центр в Лаишевском районе на 200 рабочих мест. Кроме того, готова организовать пункты выдачи заказов в городах республики.

Запланирована встреча с вице-премьером российского правительства Максимом Акимовым, а также с главами регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР). Ожидается, что представители субъектов расскажут о крупных проектах безопасных и качественных автомобильных дорог.

Во второй половине дня планируется подписание трехстороннего соглашения между оргкомитетом «World Skills Russia», ПАО «Сибур» и правительства РТ. Еще один договор президент Татарстана подпишет с президентом компании «Магнит» Яном Дюннингом. Речь пойдет о переформатировании работы сети. Один из важных для республики вопросов — присутствие продуктов местных производителей на прилавках.

Также сегодня Рустам Минниханов встретится с представителем Китайской национальной химико-инженерной корпорации.

На завтра запланированы встречи с президентом компании Siеmens, участие в деловом завтраке Сбербанка. Затем встречи с премьером-министром Саксонии Михаэлем Кречмером и руководством ПАО «Газпром». Кроме того, Минниханов будет на пленарном заседании ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина.