Владимир Путин особо отметил вклад Си Цзиньпина в развитие отношений России и Китая

В Кремле проходят российско-китайские переговоры, на которые прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает «РИА Новости».

В рамках встречи президент РФ Владимир Путин отметил, что визит Си Цзиньпина поспособствует развитию межгосударственных отношений. Путин обратил внимание на рост двустороннего товарооборота, который благодаря совместным усилиям превысил в 2018 году $100 млрд и составил $108 млрд. Со слов Путина, в первом квартале 2019 года также отмечается рост товарооборота.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на встрече в Пекине обсудили обстановку в Венесуэле и на Корейском полуострове. Об этом сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.

