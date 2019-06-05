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Владимир Путин особо отметил вклад Си Цзиньпина в развитие отношений России и Китая

15:31, 05.06.2019
Владимир Путин особо отметил вклад Си Цзиньпина в развитие отношений России и Китая
Фото: kremlin.ru

В Кремле проходят российско-китайские переговоры, на которые прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает «РИА Новости».

В рамках встречи президент РФ Владимир Путин отметил, что визит Си Цзиньпина поспособствует развитию межгосударственных отношений. Путин обратил внимание на рост двустороннего товарооборота, который благодаря совместным усилиям превысил в 2018 году $100 млрд и составил $108 млрд. Со слов Путина, в первом квартале 2019 года также отмечается рост товарооборота.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на встрече в Пекине обсудили обстановку в Венесуэле и на Корейском полуострове. Об этом сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.

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