В правительстве РФ представили концепцию нового КоАП
На совещании правительства России была представлена концепция нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Работы над документом продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.
Концепция нового кодекса предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Цель нововведения — совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания правонарушению.
Концепция нового кодекса в целом была одобрена, уточнили в пресс-службе кабмина.
Напомним, ранее сообщалось, что в новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности.ОбществоВласть
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