В правительстве РФ представили концепцию нового КоАП

На совещании правительства России была представлена концепция нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Работы над документом продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.

Концепция нового кодекса предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Цель нововведения — совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания правонарушению.

Концепция нового кодекса в целом была одобрена, уточнили в пресс-службе кабмина.



Напомним, ранее сообщалось, что в новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности.