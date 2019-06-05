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В правительстве РФ представили концепцию нового КоАП

11:34, 05.06.2019
В правительстве РФ представили концепцию нового КоАП
Фото: pixabay.com

На совещании правительства России была представлена концепция нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Работы над документом продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.

Концепция нового кодекса предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Цель нововведения — совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания правонарушению.

Концепция нового кодекса в целом была одобрена, уточнили в пресс-службе кабмина.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности.

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