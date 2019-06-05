Российский футбольный союз опубликовал финансовый отчет по клубам РПЛ и ФНЛ

Впервые Российский футбольный союз (РФС) выложил финансовый отчет по клубам РПЛ и ФНЛ по итогам 2018 года. Данные опубликованы на официальном сайте РФС.

В документе указан основной процент в доходах и расходах клубов по той или иной статье. Точных сумм и цифр в нем практически нет.

Из конкретных цифр раскрываются суммы трат на развитие молодежного футбола и расходы по оплате агентских услуг. Так, больше всех на развитие молодежного футбола потратил «Краснодар» — 758,6 млн рублей. «Спартак» больше всех выплатил агентам — 688,7 млн рублей.

Кроме того, самую большую долю доходов от продажи игроков зафиксировал ЦСКА — 30,1% от всех доходов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Российской премьер-лиге могут увеличить количество клубов.