В Татарстане на развитие гидромелиорации выделят более 185 млн рублей

В Республике Татарстан на гидромелиорацию в 2019—2021 годах планируется выделить более 185 млн рублей.

Большая часть суммы, 150 млн рублей, будет направлена из федерального бюджета, 35 млн рублей выделят из бюджета РТ.

В этом году ожидается ввод в эксплуатацию 500 гектаров мелиорируемых земель, в 2020-м и 2021-м — по 1 тыс. гектаров, передает ИА «Татар-информ».



Средства на гидромелиорацию будут выделены в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который предусматривает увеличение объема экспорта несырьевой продукции татарстанских товаропроизводителей.

Ранее сообщалось, что в этом году на весенние посевные работы в Татарстане направят 25 млрд рублей.

