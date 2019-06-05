Экологи назвали самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми «грязными» регионами России. Об этом свидетельствуют данные весеннего рейтинга, составленного общественной организацией «Зеленый патруль».



Среди проблем указанных субъектов РФ эксперты указали сложности с реализацией мусорной реформы. В результате они прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращении их вывоза на полигоны.



Согласно весеннему рейтингу «Зеленого патруля», самыми чистыми регионами страны оказались Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область, передает «РИА Новости».

Ранее Оренбургская и Нижегородская области заняли четвертое и пятое места соответственно среди самых грязных регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов.

