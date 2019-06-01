Минниханов поручил сформировать четырехстороннюю группу по каждому объекту в рамках эскроу-счетов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на субботнем совещании в Кабмине РТ дал поручение сформировать четырехстороннюю группу по каждому из объектов системы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



По ее словам, в обсуждении принимали участие представители застройщиков и кредитных организаций.



В четырехстороннюю группу будет входить представитель Минстроя, представитель муниципалитета, в котором планируется строительство объекта, представитель банка и сам застройщик. Группа по каждому объекту строительства индивидуально будет разбирать вопросы и проблемы, возникающие при оформлении заявки на проектное финансирование.

Напомним, что на днях Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по вопросу перехода на эскроу-счета. На следующих заседаниях участники могут обсудить создание механизма единой формы подачи заявки для застройщиков.

