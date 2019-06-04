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У жителей Донбасса с паспортами России могут начать конфисковывать имущество

19:13, 04.06.2019
У жителей Донбасса с паспортами России могут начать конфисковывать имущество
Фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады Олег Мусий внес на рассмотрение в парламент законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России.

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы, пишет ТАСС со ссылкой на электронную систему Рады.

Ранее сообщалось, что США могут признать недействительными российские паспорта для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

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