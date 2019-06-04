В центре Казани образовалась пробка, длина которой превышает 2 км

В Казани зафиксирована крупная пробка протяженностью 2,4 км, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Движение затруднено на улицах Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди, Саид-Галеева. В среднем скорость составляет 10—15 км/ч.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение на улицах Литвинова и Абсалямова и с 1 августа частично закроют для движения ул. Литвинова, а также несколько дорог в жилом массиве «Голубое озеро».

На ул. Литвинова движение будет запрещено на участке от ул. Центрально-Мариупольской до ул. Харьковской. В жилом массиве «Голубое озеро» закроют ул. Центральную и проезд от ул. Центральной до ул. Новой. Временные неудобства будут действовать до 15 сентября, они связаны с ремонтом дорог.

Кроме того, с 1 июля по 20 августа будет закрыт участок по ул. Абсалямова — от ул. Четаева до ул. Чистопольской.

