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В США собираются провести антимонопольное расследование против Google и Apple

06:53, 04.06.2019
В США собираются провести антимонопольное расследование против Google и Apple
Фото: pixabay.com

Власти США заявили о намерении провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook, Amazon, сообщает Reuters.

В расследовании предстоит выяснить, не злоупотребляют ли названные корпорации огромной рыночной властью. Наблюдение за Facebook и Amazon станет вести федеральная торговая комиссия, а Google и Apple будут под надзором министерства юстиции.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Google увеличит количество рекламы в поисковике, а также в нескольких своих продуктах.

Рекламные баннеры будут размещаться на главной странице поисковика Google в мобильной версии сайта и в приложении для смартфонов. Также реклама появится на новостном канале «Рекомендации» и в электронной почте Gmail.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоВласть
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