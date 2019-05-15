Google увеличит количество рекламы в ряде своих сервисов

Американская компания Google увеличит количество рекламы в поисковике, а также в нескольких своих продуктах.

Рекламные баннеры будут размещаться на главной странице поисковика Google в мобильной версии сайта и в приложении для смартфонов. Также реклама появится на новостном канале «Рекомендации» и в электронной почте Gmail.

Количество рекламных сообщений увеличится на YouTube и Google-картах, передает Reuters.

Уточняется, что таким образом Google хочет, «чтобы пользователям было легче находить и покупать новые продукты».

Напомним, ранее Google заявил об автоматическом удалении истории поиска и просмотров.