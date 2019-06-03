КФУ вошел в топ-10 Национального рейтинга университетов «Интерфакса»

Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в первую десятку Национального рейтинга университетов «Интерфакса» по итогам 2018/2019 учебного года. Вуз разделил девятое и десятое места с Университетом ИТМО.

Лидером рейтинга оказался стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, второе место занял Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, третье — Московский физико-технический институт (МФТИ). Кроме того, в топ-5 вошли НИУ «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет.



Места с шестого по восьмое заняли Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет.



Всего в этом году оценивалась работа 327 ведущих университетов России, что на 39 больше, чем в прошлом году.



Ранее КФУ вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education.

