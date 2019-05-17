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Глава МИД Германии сообщил о договоренности оставить Россию в ПАСЕ

14:39, 17.05.2019
Глава МИД Германии сообщил о договоренности оставить Россию в ПАСЕ
Фото: mid.ru

В ходе переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Хайко Маасом была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», — сказал Маас.

Он также отметил, что на встрече с Сергеем Лавровым речь шла об Украине и Иране, передает ТАСС.

«Мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном», — подчеркнул глава МИД Германии.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вернется в ПАСЕ при условии равноправного диалога.

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