Глава МИД Германии сообщил о договоренности оставить Россию в ПАСЕ

В ходе переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Хайко Маасом была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.



«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», — сказал Маас.



Он также отметил, что на встрече с Сергеем Лавровым речь шла об Украине и Иране, передает ТАСС.



«Мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном», — подчеркнул глава МИД Германии.



Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вернется в ПАСЕ при условии равноправного диалога.

