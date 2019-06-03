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Руководителя Минстроя Саратовской области понизили до главы Энгельсского района

15:57, 03.06.2019
Руководителя Минстроя Саратовской области понизили до главы Энгельсского района
Фото: minstroy.saratov.gov.ru

Исполняющим обязанности главы Энгельсского района Саратовской области назначен Дмитрий Тепин. При этом он отправлен в отставку с поста министра строительства и ЖКХ региона.

Министерство перейдет под управление одного из заместителей Тепина, передает ИА «Свободные новости».

В то же время депутаты Энгельсского района уже утвердили чиновника в качестве и.о. главы района. Предыдущий глава сложил свои полномочия сегодня.

ОбществоВласть
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