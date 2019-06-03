Руководителя Минстроя Саратовской области понизили до главы Энгельсского района
Исполняющим обязанности главы Энгельсского района Саратовской области назначен Дмитрий Тепин. При этом он отправлен в отставку с поста министра строительства и ЖКХ региона.
Министерство перейдет под управление одного из заместителей Тепина, передает ИА «Свободные новости».
В то же время депутаты Энгельсского района уже утвердили чиновника в качестве и.о. главы района. Предыдущий глава сложил свои полномочия сегодня.ОбществоВласть
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