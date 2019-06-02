Греф заявил, что Россия может попасть в число лидеров в сфере искусственного интеллекта

В ближайшем будущем Россия может войти в пятерку ведущих стран в сфере искусственного интеллекта. Об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Лидерство в этом направлении принадлежит США, однако Россия может войти в топ-5 стран, у нас есть все возможности для этого», — отметил он в эфире телепрограммы «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

При этом он добавил, что «лучшими в мире у нас стать нет шансов». Однако, по его мнению, собственная цифровая инфраструктура благотворно скажется на развитии современных технологий.

В качестве примера стран, у которых развита цифровая инфраструктура, Греф привел США, Японию, Южную Корею, Китай и Россию.

Напомним, ранее Греф заявлял, что раньше в России олигархи были значительно сильнее правительства.