Греф: раньше в России олигархи были значительно сильнее правительства

В России был период времени, когда олигархи были значительно сильнее правительства. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в начале своей карьеры он столкнулся с состоятельными бизнесменами, которые пытались диктовать ему свои условия.

«Проблема — когда олигархи приходят к власти, и проблема — когда государство начинает заниматься предпринимательством… Я бы не хотел жить в стране, где командуют олигархи», — подчеркнул Греф.

Он добавил, что с 2000-х годов в России началась «большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти». При этом немалую роль в этом, как считает руководитель Сбербанка, сыграл президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее Греф назвал главную проблему в России.