Греф: раньше в России олигархи были значительно сильнее правительства
В России был период времени, когда олигархи были значительно сильнее правительства. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в начале своей карьеры он столкнулся с состоятельными бизнесменами, которые пытались диктовать ему свои условия.
«Проблема — когда олигархи приходят к власти, и проблема — когда государство начинает заниматься предпринимательством… Я бы не хотел жить в стране, где командуют олигархи», — подчеркнул Греф.
Он добавил, что с 2000-х годов в России началась «большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти». При этом немалую роль в этом, как считает руководитель Сбербанка, сыграл президент России Владимир Путин.
Напомним, ранее Греф назвал главную проблему в России.Общество
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