В iPhone и iPad увеличили лимит загрузки контента через сотовую сеть

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Американская компания Apple увеличила лимит загрузки контента через сотовую сеть для iPhone и iPad — с 150 до 200 Мб.

По данным 9To5Mac, обновление произошло на этой неделе.

Лимит не позволял пользователям загружать с помощью сотовой связи большие файлы, включая приложения, игры, видеоподкасты, фильмы и т. д. Он был введен с целью предотвращения случайной загрузки пользователями файлов и приложений слишком большого объема, которые могут разом исчерпать лимит доступного интернет-трафика.

Ранее разработчики приложений из России для App Store пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple.