В iPhone и iPad увеличили лимит загрузки контента через сотовую сеть
Американская компания Apple увеличила лимит загрузки контента через сотовую сеть для iPhone и iPad — с 150 до 200 Мб.
По данным 9To5Mac, обновление произошло на этой неделе.
Лимит не позволял пользователям загружать с помощью сотовой связи большие файлы, включая приложения, игры, видеоподкасты, фильмы и т. д. Он был введен с целью предотвращения случайной загрузки пользователями файлов и приложений слишком большого объема, которые могут разом исчерпать лимит доступного интернет-трафика.
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