Российские разработчики приложений пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple

Разработчики приложений из России для App Store пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple.

Первые сообщения появились в начале марта. Программисты заявляли, что американская компания не выплатила им деньги за январь.

Кроме того, создатель приложений Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин пояснил, что в апреле часть компаний получила выплаты от Apple, а другая осталась без денег и объяснений.

В американской компании осведомлены об обеспокоенности разработчиков, но официальные комментарии не дают, пишет«Коммерсант».

Предварительно, проблема может связана с тем, что часть российских банков попала под санкции США, из-за чего происходят задержки.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ обязала Apple исправить некорректное отображение Крыма на картах до 25 апреля.