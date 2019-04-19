Российские разработчики приложений пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple
Разработчики приложений из России для App Store пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple.
Первые сообщения появились в начале марта. Программисты заявляли, что американская компания не выплатила им деньги за январь.
Кроме того, создатель приложений Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин пояснил, что в апреле часть компаний получила выплаты от Apple, а другая осталась без денег и объяснений.
В американской компании осведомлены об обеспокоенности разработчиков, но официальные комментарии не дают, пишет«Коммерсант».
Предварительно, проблема может связана с тем, что часть российских банков попала под санкции США, из-за чего происходят задержки.
Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ обязала Apple исправить некорректное отображение Крыма на картах до 25 апреля.ТехнологииIT
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