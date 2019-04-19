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Российские разработчики приложений пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple

09:34, 19.04.2019
Российские разработчики приложений пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple
Фото: flickr.com

Разработчики приложений из России для App Store пожаловались на задержку ежемесячных выплат от Apple.

Первые сообщения появились в начале марта. Программисты заявляли, что американская компания не выплатила им деньги за январь.

Кроме того, создатель приложений Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин пояснил, что в апреле часть компаний получила выплаты от Apple, а другая осталась без денег и объяснений.

В американской компании осведомлены об обеспокоенности разработчиков, но официальные комментарии не дают, пишет«Коммерсант».

Предварительно, проблема может связана с тем, что часть российских банков попала под санкции США, из-за чего происходят задержки.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ обязала Apple исправить некорректное отображение Крыма на картах до 25 апреля.

ТехнологииIT
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