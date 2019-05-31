Reuters: четыре НПЗ поделят между собой загрязненную российскую нефть

Четыре нефтеперерабатывающих завода в Польше и Германии предварительно договорились поделить запасы загрязненной российской нефти между собой.

По данным Reuters, в число НПЗ входят немецкие Total и РСК, а также польские PKN Orlen и Lotos. Они собираются смешать загрязненную нефть в северной ветке «Дружбы» с чистой, которую они получат морским путем. После этого ее возможно будет переработать.

Ранее Reuters сообщил, что план по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» провалился из-за сбоя на предприятии в Германии.

Проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. СКР возбудил уголовное дело, были арестованы четыре человека.