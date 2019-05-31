Kukmara показал сокращение прибыли на 12% при росте выручки до 2 млрд рублей

ОАО «Кукморский завод металлопосуды», выпускающий продукцию под брендом Kukmara, опубликовал отчет за 2018 год. Согласно ему, чистая прибыль предприятия упала на 12%, до 262,2 млн рублей.

При этом выручка завода выросла с 1,88 до 2,16 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Среди финансовых показателей можно отметить резкий рост дебиторской задолженности более чем в два раза.

Напомним, что по итогам 2016 года «Кукморский завод металлопосуды» также показал рост выручки, которая достигла 1,7 млрд рублей. При этом прибыль предприятия упала в 2,7 раза, до 93,9 млн рублей.