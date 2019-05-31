Россия может вернуться к выполнению ДРСМД, несмотря на законопроект о приостановке его действия

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что внесенный ранее законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности предписывает заморозку документа.

Он отметил, что документ полностью отдает в руки президента РФ Владимира Путина дальнейшие решения о возобновлении ДРСМД.

«Не мы были инициаторами этого. Но мы оставляем за собой право вернуться к договору, если вторая сторона пойдет на это. Американцы, к сожалению, заинтересованы в нагнетании обстановки в Европе, чтобы страны НАТО тратили больше денег на военные расходы», — цитируют его «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД. Комитет ГД по международным делам поддержал проект. Вопрос предложено вынести на ближайшее пленарное заседание. Оно состоится 18 июня.