Всероссийский «Том Сойер Фест» снова в Казани

1 июня в Казани стартует ежегодный фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Фестиваль координирует Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В день открытия фестиваля координаторы расскажут, с чего все началось, для чего нужен фестиваль и какие планы на этот сезон.

В 4-м сезоне фестиваля волонтерами планируется восстановить фасады трех жилых домов в центре Казани. Первый — объект культурного наследия республиканского значения, памятник архитектуры в стиле эклектики с элементами модерна, дом Богородского на ул. Волкова, 42. В 1910—1943 гг. здесь жил химик Алексей Яковлевич Богородский. Сейчас в доме проживают потомки профессора.

Вторым «участником» стал дом Беркутова на улице Фатыха Карима, 11. Это объект культурного наследия муниципального значения. Образец деревянного городского зодчества, в декоративном оформлении которого сочетаются мотивы татарской народной архитектуры и элементы модерна. Здание построено в конце XIX в., здесь проживал врач пятой полицейской части Казани Н.И. Беркутов. Сейчас в нем проживают его потомки.

Третий дом, который восстановят, находится на улице Калинина, 12. Он является интересным образцом деревянного зодчества и представляет историческую средовую застройку города.

В этом году у фестиваля появилась возможность «дать второе дыхание» памятникам архитектуры. Казанский «Том Сойер Фест» первый в России, где взялись проработать порядок участия волонтеров в реставрационных работах на объектах культурного наследия.

Привлечение волонтеров к восстановлению памятников стало возможным благодаря принятому 18.12.2018 федеральному закону № 469-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Суть перемен в законодательстве — официальный допуск волонтеров к работам по сохранению объектов культурного наследия. Однако порядок привлечения добровольцев к работам на объектах культурного наследия законодателем не проработан. Вопрос актуален для всех регионов — движение по восстановлению исторического облика домов охватило более 30 городов по всей стране, и многие хотят приложить усилия именно к объектам культурного наследия.

Стать участником «Том Сойер Феста» можно заполнив анкету по ссылке.

Мероприятие пройдет по адресу: Ул Калинина, 12

Начало в 14.00