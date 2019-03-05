Microsoft назвала Россию лидером в сфере внедрения искусственного интеллекта

Россия опередила США и Европу по активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ). По данным опроса Microsoft, 30% российских компаний активно внедряют искусственный интеллект, что является наивысшим показателем среди всех стран-участниц опроса.

В мире среднее значение показателя составляет 22,3%, а, к примеру, во Франции — 10%.

Всего в опросе участвовали 800 менеджеров высшего звена из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании, США.



Согласно результатам опроса, чаще всего российские руководители используют ИИ для постановки правильных целей сотрудникам (32%), разработки бизнес-идей (26%), а также определения новых возможностей рынка (25%) и принятия решений (23%).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что из-за ошибок искусственного интеллекта кредитная организация потеряла миллиарды рублей.