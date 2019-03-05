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Microsoft назвала Россию лидером в сфере внедрения искусственного интеллекта

11:29, 05.03.2019 1
Microsoft назвала Россию лидером в сфере внедрения искусственного интеллекта
Фото: pixabay.com

Россия опередила США и Европу по активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ). По данным опроса Microsoft, 30% российских компаний активно внедряют искусственный интеллект, что является наивысшим показателем среди всех стран-участниц опроса.

В мире среднее значение показателя составляет 22,3%, а, к примеру, во Франции — 10%.

Всего в опросе участвовали 800 менеджеров высшего звена из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании, США.

Согласно результатам опроса, чаще всего российские руководители используют ИИ для постановки правильных целей сотрудникам (32%), разработки бизнес-идей (26%), а также определения новых возможностей рынка (25%) и принятия решений (23%).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что из-за ошибок искусственного интеллекта кредитная организация потеряла миллиарды рублей.

АналитикаТехнологии
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    - Кто украл 20 миллиардов из бюджета России?
    - ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ!!!

    ... При подобном подходе мы первые не только на Земле, но и в Галактике ;)))))
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