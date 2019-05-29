В Казани начнет вещать православное «Радио Вера»

Источники в Татарстанской митрополии сообщили «Реальному времени», что в Казани появится православное «Радио Вера».

— Это радио будет у нас вещать, и мы очень рады, — заметили в митрополии.

Известно, что это радиочастота 95,5 МГц, 0,5 кВт. Конкурс на получение права вести эфирное вещание с использованием нескольких частот (одна из которых — названная выше) провел сегодня в Москве Роскомнадзор.