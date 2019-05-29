Новости технологий

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Казани начнет вещать православное «Радио Вера»

12:06, 29.05.2019
В Казани начнет вещать православное «Радио Вера»
Фото: pixabay.com

Источники в Татарстанской митрополии сообщили «Реальному времени», что в Казани появится православное «Радио Вера».

— Это радио будет у нас вещать, и мы очень рады, — заметили в митрополии.

Известно, что это радиочастота 95,5 МГц, 0,5 кВт. Конкурс на получение права вести эфирное вещание с использованием нескольких частот (одна из которых — названная выше) провел сегодня в Москве Роскомнадзор.

ТехнологииМедиаОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров