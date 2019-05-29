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В Казахстане Высший Евразийский экономический совет объявил Назарбаева почетным председателем

11:23, 29.05.2019
В Казахстане Высший Евразийский экономический совет объявил Назарбаева почетным председателем
Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом объявил пресс-секретарь совета Айдос Укибай.

«Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета», — написал он в Twitter.

Действующий президент страны рассказал, что присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС предложил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что в марте этого года Назарбаев объявил о решении оставить пост главы государства. До проведения выборов в стране президентом был назначен Касым-Жомарт Токаев.

ОбществоВласть
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