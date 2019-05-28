В Казани до середины июля на 70 остановках появятся новые информационные табло

В Казани на 70 остановках появятся новые информационные табло, с помощью которых пассажиры могут узнать о времени прибытия общественного транспорта.

Установку планируется завершить к середине июля, передает пресс-служба мэрии города.

Директор МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Евгений Попов пояснил, что всего в Казани установлено 233 электронных информационных табло. Среди других российских городов Казань по этому показателю находится в числе лидеров.

Напомним, в конце января в Казани появилась первая отапливаемая остановка с Wi-Fi и зарядкой для телефона.