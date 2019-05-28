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Режиссер Павел Лунгин о госпитализации: «Это плановое обследование, завтра уже выписывают»

19:23, 28.05.2019
Режиссер Павел Лунгин о госпитализации: «Это плановое обследование, завтра уже выписывают»
Фото: скриншот видео youtube.com

Российский режиссер Павел Лунгин рассказал, что проходит плановое обследование в одной из московских больниц.

Ранее telegram-канал Mash сообщал, что Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем и «находится в тяжелом состоянии».

«Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают», — сказал Лунгин.

Режиссер также призвал не волноваться за его здоровье, заверив, что никаких проблем нет, передает ТАСС.

Павел Лунгин — режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. Известен по работам над фильмами «Такси-блюз» (1990 год), «Остров» (2006 год), «Царь» (2009 год), «Братство» (2019).

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